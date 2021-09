Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Endenich: Einbrecher entwendeten mehrere Fahrräder - Polizei sucht Zeugen

Bonn (ots)

Im Zeitraum zwischen Sonntag (26.09.2021), 00:00 Uhr und Montag (27.09.2021), 23:00 Uhr, brachen Unbekannte in die Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses am Babette-Koch-Weg in Endenich ein.

Zur Tatzeit verschafften sich die Einbrecher auf bislang ungeklärtem Weg Zugang zu der Tiefgarage des Mehrparteienhauses. Dort entwendeten die unbekannten Täter zwei angeschlossene Fahrräder im Wert von mehreren hundert Euro. Anschließend gelang es den Einbrechern, den Tatort unbemerkt zu verlassen. Die Tat wurde der Polizei am Dienstag gemeldet.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen?

Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 34 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK34.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Die Bonner Polizei warnt: Einbrecher nutzen jede Möglichkeit, um an Wertgegenstände zu gelangen. Sind Kellerräume nicht ausreichend gesichert, sind auch die dort gelagerten Gegenstände vor Dieben nicht sicher.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell