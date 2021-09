Polizei Bonn

POL-BN: Fahndungsrücknahme: Polizei suchte Unbekannten nach Brand in Bonn-Buschdorf

Bonn (ots)

Am Montag (27.09.2021) haben wir in unserer Pressemitteilung von 07:07 Uhr auf richterlichen Beschluss mit Fotos nach einem unbekannten Mann gesucht. Er soll am 24.08.2021 an einer Tankstelle in Buschdorf einige Liter Diesel gekauft haben, die er in eine Gießkanne füllte. Kurz darauf kam es wenige hundert Meter entfernt in der Nähe von Wohnhäusern und einem Trafohaus zum Brand von Müll, der vor dem Übergreifen auf mehrere Müllcontainer von Polizeibeamten gelöscht werden konnte. Am Tatort in der Friedlandstraße wurde dabei die genutzte Gießkanne sichergestellt (siehe dazu auch unsere Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/5030332).

Der Tatverdächtige ist zwischenzeitlich bei den Ermittlern des zuständigen Kriminalkommissariats 11 vorstellig geworden. Es handelt sich um einen 30-jährigen Mann. Die weitere Veröffentlichung seiner Fotos in den Medien ist hinfällig geworden. Gegen ihn wird nun weiter ermittelt.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell