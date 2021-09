Polizei Bonn

POL-BN: "Falsche Polizeibeamte": Bonner Polizei nimmt "Logistiker" fest

24-Jähriger in Untersuchungshaft

Bonn, Köln (ots)

Nach intensiven Ermittlungen des auf organisierte Kriminalität zuständigen Kriminalkommissariats der Bonner Polizei, gelang am Montag (27.09.2021) die Festnahme eines 24-jährigen Mannes aus Köln. Er soll, so der bisherige Stand der Ermittlungen, fortgesetzt Betrugsstraftaten der Betrugsmasche "Falsche Polizeibeamte" begangen haben. Hierbei soll der 24-Jährige als sogenannter "Logistiker" tätig gewesen sein. Der Verdächtige soll bei dem ihm zur Last gelegten Taten als Bindeglied zwischen den sogenannten Geldabholern und den meist im Ausland sitzenden Hintermännern agiert haben. Die Ermittler konnten den Tatverdächtigen bislang mit elf Taten in Bonn und Köln in Verbindung bringen.

Der 24-Jährige wurde an seiner Wohnanschrift festgenommen. Bei der Durchsuchung der Wohnräume konnten die Ermittler Beweismaterial sicherstellen. Die Ermittlungen dauern an.

Bankmitarbeiterin vereitelt Telefonbetrug

Dank einer aufmerksamen Bankmitarbeiterin kamen Telefonbetrüger am Montag (27.09.2021) in Bonn-Duisdorf nicht zum Zuge. Sie hatten 86-jährige Frau ins Visier genommen und sich am Telefon als Mitarbeiter eines Amtsgerichtes ausgegeben. Ihre Tochter habe angeblich einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem eine Frau verstorben sei. Nur eine Kaution von 40.000 Euro könne jetzt noch verhindern, dass die Tochter ins Gefängnis müsse. Prompt machte sich die Rentnerin auf den Weg zu ihrer Bank. Die Bankmitarbeiterin am Schalter wurde jedoch misstrauisch und zahlte den Betrag nicht aus.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell