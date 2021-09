Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung am Küchengarten wegen versuchten Totschlags

Hannover (ots)

Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten am frühen Sonntagmorgen, 12.09.2021, auf dem Platz Am Küchengarten in Linden-Mitte sind vier Personen verletzt worden (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5017737). Ein 23-Jähriger wurde dabei durch Stiche lebensgefährlich verwundet und befindet sich derzeit noch in ärztlicher Behandlung. Ein 17-Jähriger, ein 20-Jähriger und ein 28-Jähriger konnten das Krankenhaus mittlerweile wieder verlassen.

Die Polizei ermittelt nun wegen des versuchten Totschlags zum Nachteil des 23 Jahre alten Mannes. Zeugen, die Hinweise zu Tätern oder den Umständen der Auseinandersetzung geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /ms

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell