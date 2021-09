Polizeidirektion Hannover

POL-H: Linden-Mitte: Mehrere Personen erleiden Stichverletzungen bei Auseinandersetzung

Hannover (ots)

Bei einer Auseinandersetzung auf dem Platz Am Küchengarten haben unbekannte Täter mindestens vier Personen schwere Stichverletzungen zugefügt. Die Polizei fahndet nach den Tätern und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gerieten gegen 04:00 Uhr des 12.09.2021 circa 15 Personen auf dem Platz Am Küchengarten im hannoverschen Stadtteil Linden-Mitte in Streit. Die Auseinandersetzung eskalierte derart, dass einer oder mehrere Täter vier ihrer Kontrahenten mit Stichwaffen verletzten. Anschließend flüchteten alle Beteiligten. Nachdem sich Anwohnende und Zeugen bei der Polizei und der Feuerwehr meldeten, leitete die Polizei eine sofortige Fahndung nach den Tätern ein. Rettungswägen fuhren drei der vier Verletzten in die nächsten Krankenhäuser.

Bei den vier verletzten Personen handelt es sich um einen 23-Jährigen, einen 20-Jährigen, einen 17-Jährigen und einen 28-Jährigen. Bis auf den 28-Jährigen erlitten alle schwere Verletzungen.

Die polizeilichen Ermittlungen laufen. Es kommt mindestens einmal ein Tötungsdelikt in Betracht. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder den Umständen der Auseinandersetzung geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /ms

