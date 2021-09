Polizei Bonn

POL-BN: Bornheim: Pkw-Aufbrecher in Alfter unterwegs - Zeugen gesucht

Bornheim (ots)

Am Wochenende registrierte die Bonner Polizei in Alfter mehrere Aufbrüche von geparkten Autos. In der Nacht von Samstag (25.09.) auf Sonntag (26.09.) machten sich Unbekannte an insgesamt vier Fahrzeugen zu schaffen, die auf einem Parkplatz in der Straße Am Herrenwingert abgestellt waren. Die Täter schlugen jeweils die Seitenscheiben ein und durchsuchten die Fahrzeuge nach Wertgegenständen. Bereits am Wochenende zuvor waren dort mehrere Autos aufgebrochen worden (siehe unsere Pressemeldung vom 21.09.2021: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/5026250).

Nach der Spurensicherung an den Autos hat das zuständige Kriminalkommissariat 35 die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet die Bevölkerung bei verdächtigen Wahrnehmungen den Notruf 110 zu wählen. Hinweise zu dem beschriebenen Sachverhalt werden unter der Rufnummer 0228 15-0 entgegen genommen.

