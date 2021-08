Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Kreis Kaiserslautern (ots)

Am Mittwochnachmittag ist es auf der Landstraße 356 von Weilerbach nach Mackenbach zu einem Unfall mit einer Radfahrerin gekommen. Nach den derzeitigen Erkenntnissen kam der Autofahrer aus Richtung Weilerbach und fuhr in Richtung der Auffahrt zur Landstraße 367, als die Frau mit ihrem Fahrrad aus dem Feldweg kam und die Straße überqueren wollte. Der Autofahrer versuchte noch auszuweichen, touchierte die Radfahrerin aber noch. Sie prallte mit ihrem Rad gegen die Seite des Pkw und stürzte. Glück im Unglück: Die Frau zog sich nur Schürfwunden an Armen zu. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand lediglich leichter Sachschaden am Pkw und am Fahrrad. |elz

