POL-PPWP: Auto macht sich selbstständig

Ein Auto hat sich am Mittwochvormittag im Dunkeltälchen selbstständig gemacht. Ein 22-jähriger Mann parkte sein Fahrzeug gegen halb zwölf an der abschüssigen Straße, ohne die Handbremse anzuziehen. Aufgrund des Gefälles rollte das Auto, trotz eingelegtem Gang, los. An einem Einfahrtstor eines Anwesens kam es zum Stehen. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 5.000 Euro. |elz

