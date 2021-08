Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Was im Auto liegt, ist für Diebe interessant

Kaiserslautern (ots)

Zwei Diebstähle aus Fahrzeugen sind der Polizei am Mittwoch gemeldet worden. Betroffen waren Autos, die in der Max-Planckstraße und "Am Blutacker" abgestellt waren. Die Tatzeit liegt in beiden Fällen in der Nacht vom 10. auf den 11. August, zwischen 18 und 7.30 Uhr.

Den meisten Schaden richteten die Diebe in der Max-Planck-Straße an. Hier hatten sie in einem abgestellten Ford Focus zwei Sachen entdeckt, die sie dazu animierten, den Pkw aufzubrechen: eine Lederjacke und Münzgeld. Um an die begehrte Beute heranzukommen, hebelten die Unbekannten eine Seitenscheibe des Wagens auf.

In der Straße "Am Blutacker" suchten sich die Täter einen BMW X1 aus. Darin sahen sie einen abgelegten Rucksack, der ihr Interesse weckte. Wie der Wagen geöffnet wurde, ist bislang unklar. Am frühen Mittwochmorgen stellte der Besitzer aber fest, dass der Rucksack gestohlen wurde. In der Tasche befanden sich allerdings lediglich Kosmetikartikel.

Zeugen, die zu einem der beiden Fälle Hinweise auf mögliche Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. |cri

