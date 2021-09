Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Plittersdorf: Einbrecher entwenden Schmuck und Bargeld - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Am Samstag (25.09.2021), in dem kurzen Zeitraum zwischen 16:45 Uhr und 17:15 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in eine Erdgeschosswohnung auf der Kennedyallee in Plittersdorf ein.

Nach aktuellem Ermittlungsstand hatten die Unbekannten zunächst den rückwärtig gelegenen Garten des Mehrfamilienhauses aufgesucht und gelangten von dort über eine offenstehende Terrassentür in die Wohnung. Die Täter entwendeten unter anderem hochwertigen Schmuck und Bargeld und konnten anschließend mitsamt der Beute unbemerkt vom Tatort flüchten.

Der zur Tatzeit in der Wohnung anwesende Bewohner bemerkte die Tat nicht und alarmierte die Polizei. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Geschädigte unmittelbar vor dem Tatzeitraum gegen 16:40 Uhr von einem unbekannten Mann durch ein offenes Fenster angesprochen und womöglich abgelenkt wurde. Der Verdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

Etwa 30 bis 35 Jahre alt - ca. 170 cm groß - blondes mittellanges Haar - trug ein buntes Hemd und eine dunkle Jacke

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 34 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK34.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

