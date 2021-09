Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: Straßenbahn kollidiert mit Linienbus - Acht Verletzte (Korrektur Verletzte)

Bonn (ots)

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Dienstagabend (28.09.2021) auf dem Bertha-von-Suttner-Platz in der Bonner Innenstadt - acht Menschen wurden dabei verletzt.

Nach den ersten Ermittlungen und Zeugenaussagen befuhr der 26-jährige Fahrer eines Linienbusses zur Unfallzeit gegen 21:18 Uhr die Straße Sandkaule in Fahrtrichtung Belderberg. Als der Bus den Kreuzungsbereich am Bertha-von-Suttner-Platz passierte, kollidierte er mit einer Straßenbahn der Linie 62, die aus Fahrtrichtung Kennedybrücke kam. Durch die Kollision wurde der Linienbus gedreht und in den Bereich der dortigen Bahnhaltestelle geschoben. Ein 21-jähriger Fußgänger, der sich dort aufgehalten hatte, wurde von dem Bus getroffen und schwer verletzt.

Sowohl der 26-jährige Busfahrer, als auch der 30-jährige Bahnfahrer verletzten sich bei der Kollision. Vier Insassen in der Straßenbahn zogen sich bei dem Unfall ebenso Verletzungen zu, wie ein Fahrgast in dem Linienbus.

Der Bereich der Unfallstelle musste für die Dauer der Unfallaufnahme mehrere Stunden gesperrt werden. Sowohl der Linienbus, als auch die Straßenbahn wurden sichergestellt. Neben den beiden Fahrzeugen wurde bei dem Unfall auch ein Ampelmast, eine Straßenlaterne und Teile der Bahnhaltestelle auf dem Bertha-von-Suttner-Platz beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 250.000 Euro.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang werden beim Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei geführt.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell