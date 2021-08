Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Bettrath-Hoven

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte sind am Dienstag, 24. August, zwischen 13.30 Uhr und 14.30 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Donker Straße im Stadtteil Bettrath-Hoven eingebrochen.

Während die Hausbewohnerin sich im Garten befand stiegen sie durch ein offenstehendes Fenster im Erdgeschoss ein. Drinnen durchsuchten sie mehrere Räume und entwendeten Bargeld und ein Mobiltelefon. Sie entkamen anschließend unerkannt in unbekannte Richtung.

Die Polizei erbittet Hinweise von Zeugen unter der Telefonnummer 02161-290. (jn)

