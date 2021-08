Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Nachtragsmeldung zu "Erfolgreiche Fahndung nach Einbruch: Polizei stellt drei Tatverdächtige" - Tatverdächtige in Haft!

Mönchengladbach (ots)

Die drei Männer im Alter von 18, 26 und 31 Jahren, die die Polizei am Montagmorgen festgenommen hatte, sind nun in Haft. Ein Haftrichter hat gestern, am 24. August, darüber entschieden.

Die Polizei hatte am Montagmorgen, 23. August, im Rahmen ihrer Fahndung nach einem Einbruch drei Männer vorläufig festgenommen. Alle drei standen im Verdacht, gegen 5 Uhr früh in ein Haus im Stadtteil Rheindahlen eingebrochen zu sein. Zwei von ihnen waren zudem verdächtig, am Tag zuvor einen Pkw am Karrenweg aufgebrochen und Sachen daraus entwendet zu haben.

Mittlerweile konnten Ermittler das Trio noch mit einer weiteren Tat in Verbindung bringen: Sie kommen nun auch als Tatverdächtige für einen Diebstahl aus einem geparkten Auto in Rheindahlen in Betracht.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an. (jn)

