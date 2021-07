Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Geldbeutel aus Auto gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Am 21.07.2021, gegen 17:30 Uhr, parkte ein 59-Jähriger auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Oppauer Straße. Nachdem er seine Einkäufe im Auto verstaut hatte, legte er seinen Geldbeutel auf den Beifahrersitz und brachte den Einkaufswagen weg. Sein Auto verschloss er nicht. Als er wenig später zurück kehrte, musste er feststellen, dass der Geldbeutel gestohlen worden war. Im Geldbeutel waren Ausweise, Papiere und Bargeld. Die Polizei rät: Achten Sie immer darauf, dass Ihr Auto abgeschlossen ist. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen .

