Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Ludwigshafen (ots)

Am 21.07.2021, gegen 18.00 Uhr, fuhr ein 44-Jähriger mit seinem Auto auf der Bürgermeister-Kutterer-Straße. Zur gleichen Zeit fuhr ein 40-Jähriger mit seinem Auto auf der Dörrhorststraße. An der Kreuzung Bürgermeister-Kutterer-Straße / Dörrhorststraße stießen beide Autos zusammen. Der 22-jährige Beifahrer des 40-Jährigen wurde leicht verletzt. Durch den Zusammenstoß kam zudem das Auto des 44-Jährigen von der Fahrbahn ab und prallte gegen zwei am rechten Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge. Es entstand ein Gesamtschaden von insgesamt etwa 19.000 Euro.

