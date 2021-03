Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfall mit schwerverletzter Autofahrerin

Pirmasens (ots)

Am gestrigen Dienstag kam es um 08:35 Uhr "Im Sommerwald" zu einem Verkehrsunfall. Ein 33jähriger Fahrer eines VW Passat wollte nach links in eine Einfahrt einbiegen. Dies wurde laut Zeugenaussagen auch ordnungsgemäß mittels Fahrtrichtungsanzeiger angekündigt. Trotzdem erkannte die nachfolgende Fahrerin eines Chevrolet den Abbiegevorgang wohl zu spät und versuchte, nach links auszuweichen. Die 72-jährige Pirmasenserin kam dabei von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Die Airbags lösen aus und die Frau wurde mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in das Krankenhaus eingeliefert. Der total beschädigte Unfallwagen musste abgeschleppt werden. Schadenshöhe beträgt circa 1500 Euro. Der Flurschaden wird auf 500 Euro geschätzt. pips

