Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Zufallsfund bei Vollstreckung eines Vorführungsbefehls

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 30.12.2021, versuchten Beamte des Polizeireviers Waldshut-Tiengen einen offenen Vorführungsbefehl in WT-Waldshut zu vollstrecken. An der Wohnung wurde dann festgestellt, dass der Gesuchte bereits umgezogen ist - es öffnete der neue Mieter. Aus seiner Wohnungstüre nahmen die Polizisten jedoch starken Cannabisgeruch wahr. Bei der Nachschau in der Wohnung wurde die Polizei dann fündig. Es wurden verschiedene Betäubungsmittel aufgefunden.

Den 30-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige.

