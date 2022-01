Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St. Blasien: Alkoholisierter Autofahrer muss Führerschein abgeben

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 02.01.2022, wurde der Polizei gegen 11:30 Uhr ein auffällig fahrender Mercedes auf der L149 zwischen Bernau und St. Blasien gemeldet.

Eine Polizeistreife entdeckte das beschriebene Auto in der Folge in St. Blasien. Auch dort fuhr der Mercedes auffallend langsam und in Schlangenlinien. Bei der folgenden Verkehrskontrolle fiel auf, dass der 52-jährige Mann am Steuer erheblich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 2,6 Promille. Er musste mit zu einer Blutentnahme in einem Krankenhaus, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

