Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit Flucht:

Am Dienstag, den 15.02.2022, ereignete sich gegen 08.00 Uhr auf der Breiten Straße in Höhe des Hauses Nr. 64 ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer befuhr den dortigen Fahrradweg und stieß im Vorbeifahren vermutlich mit dem Fahrradlenker gegen den linken Arm eines 10jähriges Mädchens, welches den kombinierten Fuß- und Radweg in Richtung Oberschule beging. Der Fahrradfahrer setzte seine Fahrt fort jedoch ohne anzuhalten fort bzw. ohne sich um den Unfall zu kümmern. Das Mädchen wurde leicht verletzt. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Bad Harzburg zu melden.

