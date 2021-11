Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Geschäft für Grabmale

Ibbenbüren (ots)

Durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters sind unbekannte Täter in der Zeit zwischen Dienstag (23.11.21), 17.00 Uhr, und Mittwoch (24.11.21), 09.45 Uhr, in ein Geschäft für Grabmale an der Straße Dörnebrink gelangt. Die Täter hebelten das östlich gelegene Fenster auf. Die Polizei stellte entsprechende Hebelspuren fest. In einem Büroraum wurde eine Geldkassette geöffnet und geleert. Angaben zur Höhe der Beute liegen nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die im Tatzeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben. Hinweise werden bei der Wache in Ibbenbüren unter Telefon 05451/591-4315 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell