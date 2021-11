Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen St. Arnold, Radfahrer und Pedelecfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Neuenkirchen (ots)

Am Mittwoch (24.11.21) ereignete sich gegen 15:30 Uhr in St. Arnold auf der RadBahn Münsterland im Bereich der Querung Erich-Kästner-Straße ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Ein 87-jähriger Pedelecfahrer aus Neuenkirchen und ein 66-jähriger Radfahrer aus Rheine befuhren den Radweg hintereinander in Fahrtrichtung Steinfurt. Ersten Erkenntnissen zufolge überholte der Radfahrer den Pedelecfahrer. Hierbei kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Sturz der beiden Beteiligten. Der 66-jährige Radfahrer verletzte sich durch den Sturz schwer, der 87-jährige erlitt leichte Verletzungen. Beide wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

