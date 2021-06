Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Auf frischer Tat - Polizei nimmt Fahrraddieb fest

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Montag teilte eine Zeugin über Notruf einen Fahrraddiebstahl in der Mittelstraße mit. Gegen 00.40 Uhr beobachtete die 19-jährige Osnabrückerin kurz vor dem Goethering eine männliche Person beim Aufbrechen eines Fahrradschlosses. Als der unbekannte Dieb mit seiner zweirädrigen Beute flüchtete, konnte er von zwei Beamten angesprochen und gestoppt werden. Der Mann räumte den Diebstahl ein. Bei einer anschließenden Durchsuchung fanden die Polizisten diverse Werkzeuge und ein Einhandmesser bei dem Täter. In dem Fahrradkorb des gestohlenen Rades befand sich das zuvor aufgebrochene Schloss. Um die Personaldokumente einsehen zu können, wird der Lkw des Fernfahrers in der Gesmolder Straße aufgesucht. Neben dem Personalausweis fanden die Polizisten in dem LKW ein zweites, mutmaßlich gestohlenes Mountainbike. Der 39-jährige Ukrainer ohne festen Wohnsitz in Deutschland wurde festgenommen und die Fahrräder sichergestellt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Osnabrück ordnete diese eine Einzahlung einer Sicherheitsleistung an.

