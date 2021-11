Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, Firmenwagen aufgebrochen und Werkzeug entwendet

Neuenkirchen (ots)

In der Zeit zwischen Montag (22.11.21), 20.00 Uhr, und Dienstag (23.11.21), 07.00 Uhr, ist am Prozessionsweg ein Renault Kangoo aufgebrochen worden. Unbekannte Täter hebelten ein Fenster auf der linken Seite des Wagens auf und entwendeten von der hinteren Ladefläche mehrere Werkzeuge. Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor. Die Polizei in Rheine nimmt Hinweise von Zeugen entgegen unter Telefon 05971/938-4215.

