Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren-Laggenbeck, Einbruch in Hofladen

Steinfurt (ots)

In der Nacht von Montag (22.10.) auf Dienstag (23.11.) zwischen 20.00 und 05.40 Uhr sind Unbekannte in einen Hofladen an der Alstedder Straße 148 in Laggenbeck eingebrochen. Die Täter gelangten durch Aufhebeln eines Fenster in den Verkaufsraum. Neben Bargeld in dreistelliger Höhe wurden hochwertige Textilien erbeutet. Die Polizei hat die Ermittlungen eingeleitet. Zeugen werden gebeten die Polizeiwache Ibbenbüren zu kontaktieren. Telefonnummer 05451/ 591-4315

