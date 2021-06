Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Mit falschem Ausweis im Gepäck

Kehl (ots)

Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, haben Beamte der Bundespolizei gestern eine falsche französische Identitätskarte sichergestellt. Diese hatte eine 31-jährige eritreische Staatsangehörige in ihrer Tasche, die am Bahnhof in Kehl kontrolliert wurde. In der polizeilichen Vernehmung gab sie an, das Dokument in Griechenland gekauft zu haben. Da sie in Frankreich ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat, muss sie wieder dorthin zurück und erhält zudem eine Anzeige wegen des Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen.

