Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: Vorfahrt missachtet

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von etwa 13.000 Euro ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 09:50 Uhr in Leonberg-Eltingen ereignete. Aus Richtung Innenstadt kommend befuhr ein 61-jähriger Audi-Lenker die Römerstraße. Als der 61-Jährige im weiteren Verlauf in den Kreisverkehr zur Steinbeisstraße einfuhr, nahm er vermutlich aus Unachtsamkeit die Vorfahrt eines 76-jährigen Skoda-Lenkers, der sich bereits im Kreisverkehr befand. Durch die Kollision war der Audi nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und der anschließenden Bergungsarbeiten musste der Verkehr durch Polizeibeamte geregelt werden.

