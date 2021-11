Polizei Steinfurt

POL-ST: Horstmar, 36-jähriger Autofahrer kommt von Fahrbahn ab, schwer verletzt

Steinfurt (ots)

Aus bisher ungeklärter Ursache ist ein 36-jähriger Autofahrer aus Horstmar am Dienstagmittag (23.11.21) gegen 14.00 Uhr in der Bauerschaft Schagern von der L579 abgekommen und dabei schwer verletzt worden. Der Mann fuhr mit einem grauen Peugeot auf der Landstraße in Fahrtrichtung Schöppingen, als er in einer Linkskurve zu weit nach rechts geriet. Er prallte mit seinem Pkw gegen einen Baum, der Wagen drehte sich und streifte einen weiteren Baum. Schließlich kam der Peugeot auf dem Grünstreifen zum Stehen. Der 36-Jährige wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Auto entstand ein Totalschaden.

