POL-ST: Greven, Unbekannte setzen Müllcontainer in Brand

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch (24.11.21) in der Zeit zwischen 01.00 Uhr und 02.00 Uhr auf dem Gelände des Gymnasiums Augustinianum an der Lindenstraße einen Großmüllbehälter in Brand gesetzt. Der Behälter stand mit anderen Containern in einem Müllhäuschen. Die Grevener Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Ein Zeuge hatte zum Brandzeitpunkt mehrere männliche Jugendliche im Alter von 16 bis 20 Jahren beobachtet, die sich in der Nähe des Müllhäuschens aufhielten. Sie waren alle dunkel gekleidet und hatten zwei E-Roller dabei. Bei Eintreffen von Feuerwehr und Polizei waren sie nicht mehr vor Ort. Weitere Hinweise auf mögliche Täter liegen nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise werden entgegengenommen bei der Wache in Greven unter Telefon 02571/928-4455.

