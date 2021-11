Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen und zwei leichtverletzten Personen

Rheine (ots)

Am Montag (22.11.) ereignete sich um 11.20 Uhr auf der Hovestraße an der Einmündung Christianstraße ein Verkehrsunfall. Vier Fahrzeuge fuhren auf der Hovestraße hintereinander in Fahrrichtung Innenstadt. Als das erste dieser Fahrzeuge verkehrsbedingt abbremste, hielten auch das zweite und dritte Fahrzeug an. Der 56-jährige Fahrer des vierten Fahrzeugs konnte nicht rechtzeitig bremsen und fuhr auf den vor ihm fahrenden Pkw auf. Durch die Wucht des Aufpralls schoben sich die beiden verunfallten Fahrzeuge auch auf die anderen beiden, vor ihnen befindlichen Fahrzeuge auf. Eine 21-jährige Rheinenserin und eine 35-jährige Nordwalderin verletzten sich durch den Unfall leicht. Sie wurden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Drei der vier beteiligten Fahrzeuge waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit. Zur Höhe des Sachschadens kann zum jetzigen Zeitpunkt keine Angabe gemacht werden.

