POL-ST: Mettingen, Fahrzeughalter gesucht

Mettingen (ots)

Am Donnerstag (18.11.2021) wurde gegen 17.00 Uhr ein geparkter Pkw an der Westerkappelner Straße beschädigt. Das Fahrzeug war vor einem Optikergeschäft in Höhe der Hausnummer 13 geparkt. Die Unfallverursacherin meldete sich im Geschäft und suchte dort nach dem Halter des beschädigten Fahrzeugs. Dort konnte der Frau aber nicht geholfen werden. Danach stellte sie fest, dass der Pkw nicht mehr an der Unfallörtlichkeit stand. Bei dem beschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen dunkelgrauen Pkw mit dem amtlichen Kennzeichen ST - AV. Die Nummer des Kennzeichens ist unbekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht den Halter des Fahrzeugs und weitere Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

