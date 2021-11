Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit von Freitag (19.11.), 12.30 Uhr bis Montag (22.11.), 09.30 Uhr in ein Büro an der Straße "An der Umfluth" eingestiegen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in das Büro im Souterrain. Dort hebelten die Unbekannten eine weitere Tür auf. Ersten Erkenntnissen zufolge machten die Täter keine Beute. Über die Höhe des Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

