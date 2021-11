Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Brand von Müllsäcken

Greven (ots)

Am späten Montagabend (22.11.) setzten unbekannte Täter an der Martinistraße in Höhe der Hausnummer 59 mehrere gelbe Müllsäcke in Brand. Gegen 22.40 Uhr verständigten Zeugen Feuerwehr und Polizei. Die Zeugen versuchten, das Feuer mit Wasser zu löschen, was ihnen jedoch nicht gelang. Die eingesetzte Feuerwehr konnte den Brand löschen. Durch das Feuer wurde eine Straßenlaterne beschädigt. Nach erster Einschätzung entstand ein Sachschaden in vierstelliger Höhe. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bei der Polizei Greven unter der Telefonnummer 02571/928-4455.

