Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, Verkehrsunfallflucht

Steinfurt (ots)

Am Samstag (20.11.) ist es an der Mettener Straße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein 21-jähriger Ibbenbürener fuhr gegen 17.00 Uhr mit seinem silbernen Opel Astra in Fahrtrichtung Westerkappeln. In einer Rechtskurve, in Höhe der Hausnummer 27, kam ihm eigenen Angaben zufolge ein Pkw entgegen. Das Fahrzeug fuhr mittig auf der Fahrbahn. Im Kurvenbereich kam es dann zur Kollision der beiden Außenspiegel. Der Unfallverursacher hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe liegt bei etwa 300 Euro. Hinter dem 21-Jährigen war ein weiteres Fahrzeug in Richtung Westerkappeln unterwegs. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht den Fahrer des Wagens, der hinter dem Ibbenbürener fuhr sowie weitere Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

