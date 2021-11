Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nordstemmen - Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

Nordstemmen, L460 - (jb) Am 05.11.21, gg. 22.50 Uhr befuhr ein 48-jähriger Springer mit seinem Passat die L460 aus Richtung Rössing in Richtung Lauenstein. Kurz nach dem Rössinger Kreisel kam ihm ein Lkw, möglicherwiese ein Muldenkipper, entgegen, der zum Teil auf seinem Fahrstreifen fuhr. Der Passat-Fahrer wich nach rechts aus, um eine Kollision mit dem Lkw zu vermeiden, streifte aber hierbei die Leitplanke. Am Fahrzeug entstand hierdurch Sachschaden in Höhe von ca. 3000 EUR. Der verursachende Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, möglicherwiese auch, weil er den Unfall gar nicht bemerkt hat. Die Polizei bittet Zeugen sich bei der Polizei Sarstedt unter der Tel.-Nr.: 05066/9850 zu melden.

