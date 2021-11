Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl von Leichtmetallfelgen-Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Alfeld ( fri ) : Am 05.11.2021 entwendeten bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen 04:30 Uhr und 16:00 Uhr einen Satz Leichtmetallfelgen mitsamt Bereifung von einem Privatgrundstück aus der in der Alfelder Ortschaft Godenau gelegenen Straße In der Masch.

Bei den entwendeten Leichtmetallfelgen handelt es sich um Felgen des Herstellers Daimler Benz mit aufgezogenen 205-er Sommerreifen in gebrauchtem Zustand, jedoch mit gutem Profil.

Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Alfeld, tel. 05181/91160 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell