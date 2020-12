Polizei Gütersloh

POL-GT: Erneute Fahrradkontrollen an der Kahlertstraße - viele Kinder fahren mit Licht, manche müssen nachbessern

GüterslohGütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Dienstagmorgen (08.12., 07.15 Uhr - 08.15 Uhr) wurden durch die Polizei Gütersloh an der Kahlerststraße in Höhe der Austernbrede wiederholt Beleuchtungskontrollen durchgeführt.

Im Unterschied zu den Kontrollen vom 27.11. ( https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/4776206 ) waren erfreulicherweise deutlich mehr Kinder mit beleuchteten Fahrrädern auf dem Weg zu Schule. In den vorausgegangenen Kontrollen haben die Beamtinnen und Beamten die Kinder auf ihren Fahrrädern angesprochen, welche ohne oder mit mangelhafter Beleuchtung unterwegs waren. Sie wurden durch die Polizistinnen und Polizisten über die Gefahren des unbeleuchteten Fahrradfahrens aufgeklärt. Die Botschaft: Selber sehen heißt nicht gesehen werden! Bei den erneuten Kontrollen am Dienstagmorgen wurden dennoch insgesamt elf Kinder/ Jugendliche auf ihrem Rad durch die Polizistinnen und Polizisten angehalten worden. Drei mussten aufgrund des fehlenden oder mangelhaften Lichts ein Verwarngeld zahlen, in acht Fällen wurden den Kindern Informationszettel für die Eltern ausgehändigt. Dabei ging es auch um die Benutzung der falschen Straßenseite. Die Polizistinnen und Polizisten werden in den nächsten Tagen kontrollieren, ob die Fahrräder der Kinder mit Licht ausgestattet worden sind.

Besonders aufgefallen ist am Dienstag, dass eine Vielzahl von Kindern auf sogenannten Scootern zur Schule fahren. Diese als Spielzeuge geltenden Fahrgeräte haben kein Licht und werden in der Dunkelheit ebenso wenig gesehen, wie ein unbeleuchtetes Fahrrad. Viele der Kinder auf den Scootern waren mit ihren Eltern auf dem Weg zu Schule! Eltern sind Vorbilder! Setzen Sie sich auch da wo es nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, mit der ausreichenden Sichtbarkeit ihrer Kinder auseinander. Auch reflektierende Materialien können dabei hilfreich sein. Vorsicht! Helle Kleidung alleine reicht nicht aus.

Die Beleuchtungskontrollen werden in der dunklen Jahreszeit durch die Polizei Gütersloh immer wieder durchgeführt.

