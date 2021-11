Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des MVZ in Elze - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(bue) Am 05.11.2021 kam es in der Zeit von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des MVZ in Elze (Königsberger Straße 1, Zufahrt des Parkplatzes über die Hauptstraße).

Der bislang unbekannte Unfallverursacher beschädigte vermutlich beim Rangieren den ordnungsgemäß in einer Parkbox abgestellten Pkw einer 36-Jährigen aus dem Raum Gronau. Der Schaden an ihrem Pkw wird auf ca. 1200 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen.

Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05068-93030 bei der Polizei in Elze zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell