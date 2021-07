Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen, Wohnungseinbruch

Lippe (ots)

(rf) Am Samstag, 03.07.2021 bemerkt eine 32-jährige Frau, dass sich eine ihr unbekannte männliche Person für einige Minuten in ihrer Wohnung in der Ritterstraße aufhält. Sie selbst versteckt sich in einem Zimmer und versucht, telefonisch Bekannte zu verständigen. Als die Polizei in Kenntnis gesetzt wird, hat sich der Eindringlich bereits wieder entfernt. Ob etwas entwendet worden ist, kann noch nicht gesagt werden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell