Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf, Verkehrsunfallflucht

Lippe (ots)

(rf) Am Samstag, 03.07.2021 fährt ein 47-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug gegen ein Straßenverkehrsschild in der Pivitsheider Straße und flüchtet anschließend von der Unfallörtlichkeit. Der Lkw wird in der Nähe seiner Wohnanschrift auf einem Supermarktparkplatz aufgefunden; dieser weist deutliche Unfallspuren auf. An der Wohnanschrift kann der Fahrer angetroffen werden. Da er stark alkoholisiert ist, wird eine Blutprobenentnahme angeordnet.

