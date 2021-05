Polizei Bielefeld

POL-BI: Katalysator entwendet - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Unbekannte Täter haben an einem Pkw den Katalysator abgebaut und sind mit dem Bauteil entkommen. Das Fahrzeug stand in der Petristraße, Höhe Feldstraße, geparkt.

Eine Bielefelderin hatte ihren Pkw, einen 3er Polo, zuletzt am Montag, den 03.05.2021, gegen 17:30 Uhr, unbeschädigt in der Petristraße gesehen. Als sie das Fahrzeug am nächsten Tag um 14:00 Uhr aufsuchte, war das Bauteil gestohlen.

Das Fahrzeug stand in einer Parkbucht zwischen den dortigen Bäumen.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Tatgeschehen bei dem zuständigen Kriminalkommissariat 16 unter: 0521/545-0.

