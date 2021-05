Polizei Bielefeld

POL-BI: Graffiti-Täter beschmiert Geschwindigkeitsbeschränkung

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld -Quelle-

An der Carl-Severing-Straße besprühten Täter ein Verkehrsschild. Der Bezirksdienstbeamte stellte Dienstagmorgen, 04.05.2021, die Beschädigung fest.

Unbekannte beschmierten mit schwarzem Sprühlack das Verkehrsschild mit der Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h an der Carl-Severing-Straße in Höhe der Hausnummer 105 in Fahrtrichtung Steinhagen. Dem Bezirksdienstbeamten fiel Dienstagmorgen um 07:20 Uhr das Graffiti-Tag auf. Er leitete ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung sowie Missbrauch von Notrufen und Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln ein.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 15 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell