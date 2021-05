Polizei Bielefeld

POL-BI: Länderübergreifende Verkehrssicherheitskation "Sicher.mobil.leben - Radfahrende im Blick"

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld - Im Rahmen des bundesweiten Verkehrssicherheitsaktionstags legt die Polizei Bielefeld am Mittwoch, 05.05.2021, ein besonderes Augenmerk auf Radfahrende der Altersgruppe 65+, die sich für ein Pedelec als Fortbewegungsmittel entschieden haben.

"Die Nutzung von Fahrrädern, insbesondere der Pedelecs, gewinnt immer größere Bedeutung", erklärt Polizeihauptkommissarin Ramona Mede von der Verkehrsunfallprävention der Polizei Bielefeld. Dies zeige sich nicht nur an den steigenden Verkaufszahlen der Räder, sondern auch an den stark angestiegenen Verkehrsunfällen mit Pedelec-Fahrerinnen und Fahrern.

Im Jahr 2020 wurden in Bielefeld 2 Radfahrende bei Verkehrsunfällen getötet, 63 schwerverletzt und 286 leichtverletzt. Insgesamt sank die Anzahl der verunglückten Rad Fahrenden in Bielefeld im Vergleich zum Vorjahr um 4,1%. Die Anzahl der verunglückten Pedelec-Fahrenden stieg um 12 Verunglückte auf 64. Der seit 2017 anhaltende Trend zu mehr verunglückten Pedelec-Fahrerenden hielt damit auch im Jahr 2020 an.

"Die meisten Unfälle mit Radfahrenden finden statt, weil andere Verkehrsteilnehmer Fehler gegenüber den Radfahrenden begingen", resümiert Mede. Gegenüber den Radfahrenden kam es in den meisten Fällen zu Fehlern beim Abbiegen, gefolgt von der Missachtung der Vorfahrt oder des Vorrangs der Radfahrenden.

Radfahrende waren Verursacher, weil sie ebenfalls Vorfahrt/Vorrang nicht gewährten und Fehler beim Abbiegen begangen. Sie verunglückten auch, weil sie unter dem Einfluss von Alkohol und/oder Drogen standen.

Die Polizei Bielefeld wirkt aktiv mit, die Unfallzahlen zu senken.

Die länderübergreifende Verkehrssicherheitsaktion soll insbesondere Verkehrsteilnehmer der Altersgruppe 65 + für die besonderen Anforderungen des Radverkehrs mit Pedelecs sensibilisieren. Bei ihnen handelt es sich meistens um Wiedereinsteigerinnen und Wiedereinsteiger, die das Pedelec als attraktives Verkehrsmittel neu für sich entdeckt haben.

Die Polizei Bielefeld führt am 05.05.2021 im Stadtgebiet verstärkt Verkehrskontrollen durch und bietet online Beratung zur Verkehrsunfallprävention an. Sie erhalten im Laufe des Tages über Facebook und Twitter mehrere Tipps und Tricks, wie Sie sich als Radfahrender sicher im Verkehr bewegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell