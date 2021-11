Polizei Steinfurt

POL-ST: Ladbergen, Verkehrsunfallflucht - Motorradfahrer verletzt

Ladbergen (ots)

Am Samstag (20.11.) befuhr ein 48-jähriger Motorradfahrer gegen 14:25 Uhr die Tecklenburger Straße in Fahrtrichtung Ladbergen. In Höhe der Einmündung Espenhof kam dem Motorradfahrer ein dunkler Kleinwagen entgegen. Der Pkw bog, ohne den bevorrechtigten Motorradfahrer durchfahren zu lassen, vor ihm nach links in den Espenhof. Um eine Kollision zu verhindern, führte der Motorradfahrer eine Bremsung durch, in dessen Folge er stürzte und sich verletzte. Der Pkw-Fahrer hielt zunächst unweit der Einmündung an, drehte schließlich auf der Fahrbahn und verließ die Örtlichkeit in Fahrtrichtung Ladbergen, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Gesuchte ist etwa 50 Jahre alt, hat einen Bart und trug eine Kopfbedeckung. Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten, sich bei der Polizei in Lengerich zu melden, Telefon 05481/933-4515.

