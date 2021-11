Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine-Mesum, versuchter Einbruch in Bäckerei

Rheine (ots)

In der Nacht von Sonntag (21.11.) auf Montag (22.11.) versuchten unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 17:30 und 04:20 Uhr in den Verkaufsraum einer Bäckerei an der Alten Bahnhofstraße einzubrechen. Das Aufhebeln von zwei Eingangstüren gelang jedoch nicht. An den Türen entstand Sachschaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Tatzeugen werden gebeten sich mit der Polizei Rheine (Telefonnummer 05971/938-4215) in Verbindung zu setzen.

