Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Oldenburg

Private Feier aufgelöst

Lübeck (ots)

Am Samstagabend (20.02.2021) lösten Polizeibeamte in Oldenburg i.H. eine private Feier auf. Elf Personen hatten gegen die Corona-Bestimmungen verstoßen. Es wurden Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen gefertigt.

Nachdem Beschwerden über eine Ruhestörung durch laute Musik eingegangen waren, suchten Beamte der Polizeistation Oldenburg am späten Samstagabend gegen 23:40 Uhr eine Anschrift in Oldenburg auf. Schon bei der Anfahrt waren laute Bässe zu hören. Am Einsatzort eingetroffen, stellten die Einsatzkräfte eine private Feierlichkeit fest, an der elf Personen aus verschiedenen Haushalten teilnahmen. Die Personalien wurden festgestellt und Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz und der Corona-Bekämpfungsverordnung gefertigt. Die Gäste mussten die Örtlichkeit verlassen.

