Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrradfahrerin stürzt in Baugrube

Kaiserslautern (ots)

In der Straße Am Warmfreibad ist am Mittwoch eine Fahrradfahrerin in eine Baugrube gestürzt. Mutmaßlich war die Baustelle nicht ordnungsgemäß abgesichert. Die 63-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Ihr Fahrrad wurde beschädigt. Zeugen eilten der Frau zur Hilfe. Sie suchte zunächst einen Arzt auf und erstattete dann Anzeige bei der Polizei. Die Ermittlungen zum Unfall dauern an. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell