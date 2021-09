Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung - Wer hat den Motorradfahrer gesehen?

Kaiserslautern (ots)

Ein Motorradfahrer ist am Donnerstag in der Mannheimer Straße durch seine mutmaßlich rücksichtslose Fahrweise aufgefallen. Der 74-Jährige überholte nach Zeugenangaben stadteinwärts mehrere Fahrzeuge, dabei sei er riskant mal links und mal rechts an den Autos vorbeigefahren. Vor dem Wagen einer Autofahrerin sei der Biker so knapp eingeschert, dass die Frau stark abbremsen musste, um eine Kollision mit dem Motorradfahrer zu verhindern. Die Polizei konnte den Motorradfahrer ermitteln. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung. Die Beamten suchen nun Zeugen, die von dem Mann überholt wurden oder die Angaben zu seiner Fahrweise machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell