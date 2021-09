Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Streit ruft Polizei auf den Plan

Kaiserslautern (ots)

Eine lautstarke Auseinandersetzung in der Richard-Wagner-straße hat in der Nacht zu Freitag die Polizei auf den Plan gerufen. Zeugen meldeten einen Streit zweier Personen mit dem Besitzer der Lokalität, der zu eskalieren drohe. Gemäß Schilderung der anwesenden Beteiligten, waren der 52-Jahre alte Mann mit seiner ebenfalls 52-jährigen Begleiterin auf der Suche nach einem gemeinsamen Freund. Dieser war im Laufe des Abends, während des gemeinsamen Alkoholkonsums, abhandengekommen. Bei der Suche gerieten sie mir dem Besitzer der Bar in Streit, bei dem es zu einer kurzen Rangelei kam. Den beiden Suchenden wurde nahegelegt den verschwundenen Freund an seiner Wohnanschrift zu suchen, da sie angaben dort noch nicht gewesen zu sein. Diesem Rat kamen sie nach und verließen die Örtlichkeit. |elz

