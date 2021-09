Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto durchwühlt

Kaiserslautern (ots)

Ein abgestellter Pkw in der Breslauer Straße ist in den vergangenen Tagen zur Zielscheibe von Autoknackern geworden. Die Fahrerin stellte den Wagen am Dienstag gegen 19 Uhr in der Breslauer Straße in Höhe des Anwesens Nummer 11 ab. Als sie am Mittwoch gegen 7 Uhr zu ihrem Auto zurückkam, stellte sie fest, dass das eigentlich verschlossene Auto offen war. Das Handschuhfach war ausgeräumt und die Hutablage im Kofferraum mit einem Messer beschädigt worden. Offenbar fanden die Eindringlinge allerdings nichts, was sie interessierte - ersten Überprüfungen zufolge wurde nichts gestohlen. Hinweise auf mögliche Täter nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2620 gern entgegen. |elz

