Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wohnungstür beschädigt

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben am Dienstagabend gegen 18 Uhr die Tür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus der Weilerbacher Straße Nummer 91 beschädigt. Die Tür wurde so beschädigt, dass sie nicht mehr schließt. Gestohlen wurde nichts. Zurück blieb der angerichtete Sachschaden. Daher ermittelt die Polizei nun wegen Sachbeschädigung. Weitere Zeugenhinweise nimmt die Kripo unter der Nummer 0631 369-2620 gern entgegen. |elz

